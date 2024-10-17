Путин заявил о повышении доступности спорта

Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут прилагать усилия для повышения доступности занятий спортом у граждан. Об этом он сообщил на презентации новых спортивных объектов.

«Будем и дальше повышать доступность и массового спорта и создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов, в том числе по адаптивным видам спорта», — сказал Путин.

17 октября Владимир Путин прилетел в Уфу, в аэропорту его встретил глава региона Радий Хабиров. Президент примет участие в пленарном заседании спортивного форума «Спорт — комплексный взгляд в будущее», а также проведет в Уфе заседание по развитию физкультуры и спорта.

Последний раз в Уфу Путин приезжал в Башкирию в 2023 году. Тогда он присутствовал на церемонии прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимовым.

Ранее Путин внес изменения в Совет по развитию спорта.

Ранее Путин наградил олимпийского чемпиона Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством».