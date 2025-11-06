На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поручил совместить спорт, здравоохранение и просвещение детей

Президент России Владимир Путин провел в Самаре заседание Совета при президенте по физической культуре и спорту. Его слова приводит ТАСС.

«Система образования, здравоохранения и спорта должны работать в унисон, в одной связке. Школьные спортивные лиги по основным видам спорта должны появиться во всех регионах России. Поручаю правительству, ФМБА и регионам заняться этой стратегией до 2030 года», — заявил президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что спорт традиционно находится в числе основных приоритетов главы государства, а подобные форумы являются крупными и содержательными мероприятиями.

Мероприятие прошло в рамках форума «Россия – спортивная держава». В ходе своей рабочей поездки глава государства посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», где понаблюдал за тренировками спортсменов и пообщался с ними.

Ранее ВФЛА предложила поэтапный подход к возвращению России.

