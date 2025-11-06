На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Сенеже» стартовала программа «Наставничество. Мосты дружбы»

«Россия – страна возможностей»

В мастерской управления «Сенеж» началась образовательная программа «Наставничество. Мосты дружбы», организованная совместно с клубом «Эльбрус». Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Программа направлена на создание устойчивой связи между лидерами и их наставниками из разных регионов, а также на поддержку в ключевые моменты развития и формирование навыков лидерства и активного гражданского участия.

Она объединила 1200 участников из более чем 70 регионов России, представляющих различные сферы: образование, общественные организации, госслужбу, социальную сферу и культуру. На первый очный модуль приехали 300 человек. При этом в 2025 году география программы расширилась на регионы Донбасса и Новороссии.

«Программа «Наставничество» реализуется с 2018 года, постоянно трансформируясь. Но в ней всегда остается сильный стержень, который сформулировал еще в V веке до нашей эры Сократ: задача наставника – пробудить мощные душевные силы наставляемого. Это обязательно парная история: со-деятельность, со-творчество, со-развитие», — отметила руководитель Департамента методологии и проектирования образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Людмила Васильева.

В этом году впервые внедрена уникальная трехуровневая система взаимодействия. Лидеры-наставники из клуба «Эльбрус» курируют по 3–5 пар наставников и наставляемых, фокусируясь на стратегическом развитии участников. Еще одна категория наставников, включая выпускников проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и ветеранов СВО, работает непосредственно с наставляемыми, помогая им в личностном росте и ценностном выборе.

Первый очный модуль включал двухдневное обучение с лекциями и мастер-классами по темам наставничества и проектной деятельности. Участники погрузились в ценности программы: самореализацию через взаимную пользу, патриотизм, социальную ответственность и служение обществу.

На следующем этапе участники разработают индивидуальные планы развития на полгода, направленные на карьерный рост, запуск или масштабирование проектов, а также реализацию значимых инициатив. Формат и периодичность встреч определяются участниками самостоятельно.

