Путин рассказал, какая часть детей в России занимается спортом

Путин: 93,8% детей в России занимаются спортом
Михаил Терещенко/РИА Новости

В настоящее время почти 94% детей в России занимаются спортом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, передает ТАСС.

«Сегодня доля детей, систематически занимающихся спортом, по отчетам уже выше 90%, точнее — 93,8% даже», — отметил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что эти цифры не отражают главного — результата занятий. По словам президента, важно, как влияют эти занятия на здоровье ребенка, его учебу, физическое и общее развитие.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости максимально поддерживать авторитет учителей физкультуры, сокращая для них формальную отчетность и улучшая условия труда.

14 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах масштабного финансирования отечественного спорта до 2028 года. Как следует из его выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, общий объем направленных средств составит 231 миллиард рублей. Основным инструментом реализации спортивной политики станет государственная программа «Спорт России».

Ранее единоборства стали самым популярным видом спорта у российских детей.

