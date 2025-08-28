Единоборства стали самым популярным видом спорта у российских детей

Большинство российских детей (54%) регулярно посещают спортивные секции, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

По данным опроса, 23% детей занимаются единоборствами, а 19% — футболом, баскетболом и хоккеем.

Также 10% российских детей занимаются танцами и спортивной хореографией, 8% ходят на гимнастику и легкую атлетику, а 4% увлекаются лыжными видами спорта.

Что касается частоты тренировок, 52% детей занимаются 1-2 раза в неделю, 32% — 3-4 раза, а 16% — более 5 раз в неделю.

В ходе опроса родители рассказали, что в 40% случаях детей отдают в спорт из-за пользы для здоровья, 37% детей сами изъявляют желание, в 12% случаях главная причина – развитие самодисциплины, а в 7% случаев – возможность полезно провести внеучебное время.

Также опрос показал, что в вопросе финансов спорт стал доступнее. Каждый пятый участник опроса (21%) заявил, что дети занимаются спортом бесплатно, 38% респондентов тратят до 5 тыс. рублей ежемесячно, 21% — 5-10 тыс. рублей, 11% — 10-20 тыс. рублей, а еще 9% — более 20 тыс. рублей.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co в августе 2025 года. Всего в нем приняли участие 62 тыс. интернет-пользователей.