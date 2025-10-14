На развитие спорта в России до 2028 года направят 231 млрд рублей

Дегтярев: до 2028 года ожидается финансирование спорта в объеме 231 млрд рублей

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах масштабного финансирования отечественного спорта до 2028 года в своем Telegram-канале.

Как следует из его выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, общий объем направленных средств составит 231 миллиард рублей. Основным инструментом реализации спортивной политики станет государственная программа «Спорт России».

«План ее финансирования за счет федерального бюджета на три года вырос на 12%», — уточнил Дегтярев, поблагодарив парламентариев за поддержку бюджетных предложений.

Ранее министр раскрыл детали распределения средств по годам: в 2026 году расходы на спорт составят 74,5 млрд рублей, что на 9,6% превышает показатели текущего года. На 2027 год запланировано 77,4 млрд рублей, а на 2028 год — 79,1 млрд рублей.

Объявленное финансирование направлено на системное развитие спортивной инфраструктуры и поддержку отечественных спортсменов в условиях международных ограничений.

