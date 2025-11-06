На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о важности поддержки авторитета учителей физкультуры

Путин: нужно поддерживать авторитет учителей физкультуры, улучшая условия труда
true
true
true
close
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Необходимо максимально поддерживать авторитет учителей физкультуры, сокращая для них формальную отчетность и улучшая условия труда. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте по физкультуре и спорту в Самаре, передает РИА Новости.

«Важно поддержать их авторитет и создавать максимум возможностей для содержательной и результативной работы - от сокращения формальной отчетности до обеспечения современных условий труда», — сказал он.

По мнению российского лидера, важнейшая роль в школе отводится именно учителям физкультуры.

Глава государства прилетел в Самару 6 ноября. В рамках визита в Самару он уже посетил физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Орбита» в городе. Также планируется участие президента в открытии новых спортивных объектов в режиме видеоконференцсвязи.

Как рассказывал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сам Путин старается каждый день поддерживать спортивный образ жизни. По словам представителя Кремля, в постоянных насыщенных поездках у него нет времени на занятия спортом, однако в России он старается им заниматься ежедневно.

Ранее Путин поручил создать центры по адаптивному спорту.

