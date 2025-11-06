Бывшего вице-губернатора Свердловской области перевели в другой СИЗО

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, которого обвиняют в мошенничестве, перевели из следственного изолятора № 1 в Екатеринбурге в челябинский СИЗО №7. Об этом сообщил Telegram-канал «E1.RU» со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что изолятор, в который этапировали чиновника, содержит подсудимых, которых необходимо оградить от остальных задержанных. Кроме того, по словам собеседника канала, состояние здоровья бывшего вице-губернатора заметно ухудшилось за время его ареста.

По версии следствия, бывший чиновник участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных услуг компании «Облкоммунэнерго». Адвокат Чемезова ходатайствовал о домашнем аресте в связи с проблемами со здоровьем подсудимого, однако суд ему отказал.

Свою вину Чемезов не признал. На заседании он завил, что обладает активной гражданской позицией и воспитывает детей. Бывший чиновник подчеркнул, что его семья патриотична, в частности, сам он участвовал в гуманитарной деятельности, помогал бойцам СВО.

Ранее суд оставил без изменений меру пресечения жене Чемезова Ирине.