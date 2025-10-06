Суд оставил без изменений меру пресечения Ирине Чемезовой, обвиняемой в мошенничестве

ТАСС: суд оставил под домашним арестом Ирину Чемезову по делу о мошенничестве

Свердловский областной суд оставил без изменений меру пресечения экс-супруге бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине, помещенной под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

«Суд постановил меру пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменений», — сказала судья.

30 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Чемезова в СИЗО до 15 ноября. По версии следствия, бывший чиновник участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных услуг компании «Облкоммунэнерго». Адвокат Чемезова ходатайствовал о домашнем аресте в связи с проблемами со здоровьем подсудимого, однако суд ему отказал.

Свою вину Чемезов не признал. На заседании он заявил, что обладает активной гражданской позицией и воспитывает детей. Бывший чиновник подчеркнул, что его семья патриотична, в частности, сам он участвовал в гуманитарной деятельности, помогал бойцам СВО.

