На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший вице-губернатор Свердловской области Чемезов выступил в суде

E1.ru: Чемезов попросил суд не помещать его под арест по делу о мошенничестве
true
true
true
close
Правительство Свердловской области

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова доставили в Верх-Исетский районный суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщили корреспонденты E1.ru из зала заседания.

Чемезов заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением в мошенничестве и попросил суд не помещать его под арест.

Он также утверждает, что его семья «подвергается значительному информационному давлению» со стороны анонимных Telegram-каналов, «направленных на дискредитацию его и близких». Экс-чиновник подчеркнул, что его семья патриотична, занимается воспитанием детей, а жена активно помогала бойцам СВО и Донбассу, и сам он участвовал в гуманитарной деятельности.

Экс-чиновник подчеркнул свою открытость и готовность сотрудничать со следствием, указав, что не скрывается и не намерен покидать страну. Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

До этого стало известно, что Чемезов проходит по одному уголовному делу с бенефициаром «Облкоммунэнерго» Алексеем Бобровым и председателем совета директоров «Корпорации СТС» Татьяной Черных.

29 сентября Чемезова задержали в Екатеринбурге. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго». Своей вины мужчина не признал. Защита настаивает на его невиновности и требует выпустить из-под стражи по медицинским показаниям. Вскоре после задержания вице-губернатору Свердловской области стало плохо, его увезли в больницу на скорой.

За неделю до этого силовики провели обыски в Москве, в результате чего были задержаны Бобров и Черных. Следствие полагает, что Чемезов, будучи вице-губернатором, лоббировал их интересы, добиваясь установки «кабальных» тарифов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ростове-на-Дону арестовали сотрудника Росимущества по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами