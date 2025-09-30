Бывший вице-губернатор Свердловской области Чемезов выступил в суде

E1.ru: Чемезов попросил суд не помещать его под арест по делу о мошенничестве

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова доставили в Верх-Исетский районный суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщили корреспонденты E1.ru из зала заседания.

Чемезов заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением в мошенничестве и попросил суд не помещать его под арест.

Он также утверждает, что его семья «подвергается значительному информационному давлению» со стороны анонимных Telegram-каналов, «направленных на дискредитацию его и близких». Экс-чиновник подчеркнул, что его семья патриотична, занимается воспитанием детей, а жена активно помогала бойцам СВО и Донбассу, и сам он участвовал в гуманитарной деятельности.

Экс-чиновник подчеркнул свою открытость и готовность сотрудничать со следствием, указав, что не скрывается и не намерен покидать страну. Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

До этого стало известно, что Чемезов проходит по одному уголовному делу с бенефициаром «Облкоммунэнерго» Алексеем Бобровым и председателем совета директоров «Корпорации СТС» Татьяной Черных.

29 сентября Чемезова задержали в Екатеринбурге. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго». Своей вины мужчина не признал. Защита настаивает на его невиновности и требует выпустить из-под стражи по медицинским показаниям. Вскоре после задержания вице-губернатору Свердловской области стало плохо, его увезли в больницу на скорой.

За неделю до этого силовики провели обыски в Москве, в результате чего были задержаны Бобров и Черных. Следствие полагает, что Чемезов, будучи вице-губернатором, лоббировал их интересы, добиваясь установки «кабальных» тарифов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

