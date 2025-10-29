На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию по холере в России

Роспотребнадзор: риска распространения холеры в России нет
Максим Богодвид/РИА Новости

Эпидемиологическая ситуация по холере в России остается стабильной и не вызывает угроз. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В организации уточнили, что, несмотря на продолжающиеся вспышки холеры за рубежом, в частности на Гаити, где с начала года выявлено более 5,3 тыс. случаев, России распространение инфекции не грозит. Ведомство напомнило, что вспышка на Гаити началась в 2022 году и сохраняется до сих пор, а ситуацию дополнительно осложнил ураган «Мелисса».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в стране действует комплекс профилактических мер: проводится санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российскую границу, в том числе с использованием системы «Периметр». По данным ведомства, эта работа позволяет предотвращать завоз инфекции и поддерживать эпидситуацию на стабильном уровне.

До этого специалист Минздрава России Владимир Чуланов сообщал, что ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России стабильна. Однако подъем заболеваемости может наблюдаться в декабре-январе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какое оборудование использует ведомство.

