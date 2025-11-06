На территории курорта «Ерино» завершился основной этап модернизации

ГК «Основа» завершила реконструкцию головного исторического гостиничного корпуса курорта «Ерино» в Новой Москве, сообщает пресс-служба компании.

Модернизированный корпус площадью 6,3 тыс. кв. м. был открыт для гостей в начале ноябре 2025 года.

После открытия нового корпуса номерной фонд курорта вырос до 200, а всего в нем могут расположиться до 630 человек.

Как отметил управляющий партнер, акционер ГК «Основа» Олег Колченко, модернизацию корпуса удалось провести благодаря льготному финансированию от Банка ДОМ.РФ.

«Реконструкция головного корпуса завершила основной этап глубокой модернизации «Ерино» на пути к его преображению в один из лучших 4-звездочных курортов на территории столицы. В условиях роста интереса наших граждан к внутреннему туризму сегодня особенно важно создавать максимально комфортную и разнообразную инфраструктуру для качественного отдыха и оздоровления», — сказал он.

По словам директора подразделения «Туризм» Банка ДОМ.РФ Анны Маликовой, банк профинансировал объект на сумму 2 млрд рублей по программе льготного кредитования туристической инфраструктуры.

«Льготные условия кредитования дают возможность привлечь финансирование по ставке ниже рыночной для решения государственной задачи – создания качественного номерного фонда для повышения доли туризма в экономику страны. Реализация проекта дала Москве новый санаторий с современной инфраструктурой, который готов принять поток туристов и из других регионов», — сказала она.

Реконструкция корпуса «Усадьба» стала четвертым этапом модернизации «Ерино» с момента его покупки ГК «Основа» в 2021 году. В компании отметили, что за это время было успешно проведено несколько этапов модернизации, первым из которых было обновление медицинской инфраструктуры, инфраструктуры для оздоровления и занятий спортом.