В Совфеде прокомментировали сообщение о планах ЕС прекратить выдачу мультивиз россиянам

Российская Федерация примет ответные меры, если Европейский союз (ЕС) прекратит выдачу россиянам шенгенских мультивиз. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Ленте.ру».

Сенатор отметил, что «сумасшествие» Евросоюза на лицо. По его мнению, пока во главе Европейской комиссии стоит Урсула фон дер Ляйен, ничего хорошего по отношению к России и ее гражданам ожидать не следует.

5 ноября газета Politico сообщила, что Евросоюз готовит очередные изменения в визовой политике в отношении российских граждан. Брюссель намерен сократить возможности для регулярных поездок в страны Шенгенской зоны и ужесточить контроль за перемещениями россиян внутри ЕС. Новый режим дополняет уже действующие ограничения, которые постепенно усиливаются с 2022 года после начала военного конфликта на Украине. Тогда отдельные страны ЕС, в частности государства Балтии, полностью запретили или существенно сократили въезд российских граждан на свою территорию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

