Онищенко оценил идею сократить летние каникулы

Онищенко выступил против сокращения летних каникул для начальных классов
fotosparrow/Shutterstock/FOTODOM

Сокращать летние каникулы для начальных классов не следует. Об этом академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко заявил РИА Новости.

Комментируя инициативу о том, чтобы сделать июнь учебным месяцем, Онищенко отметил, что необходимо тщательно изучить эту тему. Нужно рассмотреть такую идею в совокупности с нагрузкой. Кроме того, следует понять, как оплачивать труд учителей.

Онищенко подчеркнул, что не нужно сокращать летние каникулы для учеников начальной школы.

3 ноября уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская заявила, что летние каникулы можно сократить до двух месяцев. Ярославская добавила, что июнь можно сделать учебным месяцем. В это время, по ее словам, дети могут заниматься творческими вещами: музыкой, трудом, рисованием, физкультурой. Однако, как отметила омбудсмен, при реализации подобного решения предстоит сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ.

Ранее депутат Госдумы назвал «прекрасной инициативой» идею о сокращении летних каникул.

