Онищенко оценил идею сократить летние каникулы

Сокращать летние каникулы для начальных классов не следует. Об этом академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко заявил РИА Новости.

Комментируя инициативу о том, чтобы сделать июнь учебным месяцем, Онищенко отметил, что необходимо тщательно изучить эту тему. Нужно рассмотреть такую идею в совокупности с нагрузкой. Кроме того, следует понять, как оплачивать труд учителей.

Онищенко подчеркнул, что не нужно сокращать летние каникулы для учеников начальной школы.

3 ноября уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская заявила, что летние каникулы можно сократить до двух месяцев. Ярославская добавила, что июнь можно сделать учебным месяцем. В это время, по ее словам, дети могут заниматься творческими вещами: музыкой, трудом, рисованием, физкультурой. Однако, как отметила омбудсмен, при реализации подобного решения предстоит сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ.

Ранее депутат Госдумы назвал «прекрасной инициативой» идею о сокращении летних каникул.