Депутат Госдумы назвал «прекрасной инициативой» идею о сокращении летних каникул

Введение дополнительного месяца обучения в школах летом — хорошая инициатива, которая может принести пользу как самим ученикам, так и их родителям. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«Если рассматривать это с точки зрения занятости детей летом, то прекрасная инициатива, поскольку у многих родителей нет возможности присматривать за детьми все лето или отправить их в лагерь по той или иной причине», — объяснил парламентарий.

По его словам, преподаватели творческих дисциплин по типу ИЗО и музыки, а также учителя труда и физкультуры в июне обычно не заняты подготовкой к госэкзаменам и их проведением, поэтому вполне могли бы проводить занятия.

Антропенко также предложил проводить в этот период уроки шахмат и программирования.

Сократить летние каникулы накануне предложила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В это время, по ее словам, дети могут заниматься творческими вещами: музыкой, трудом, рисованием, физкультурой. Однако, как отметила омбудсмен, при реализации подобного решения предстоит сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ.

