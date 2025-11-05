Запуганный российский подросток оформил кредит и сбежал из дома из-за мошенников

В Карелии запуганный мошенниками подросток оформил на мать кредит и отдал все аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Пряжинском районе, когда сыну местной жительницы позвонили неизвестные и сообщили о якобы внесении изменений на портале «Госуслуги», а также о том, что киберпреступники теперь используют данные его родителей для финансирования незаконной деятельности. Подросток попал под влияние злоумышленников, которые даже в ночное время общались с ним через мессенджер и давали указания.

Несовершеннолетний оформил кредит на имя матери на сумму свыше 600 тысяч рублей, после чего по указанию аферистов выехал на такси в город Петрозаводск и перевел деньги на счета преступников. Родители спохватились, когда сын неожиданно покинул дом, и долгое время не могли убедить его объяснить свое местонахождение и действия. По данному факту проводится проверка.

Ранее россиянка отдала мошенникам накопления в цветочном горшке.