Россиянка отдала мошенникам накопления в цветочном горшке

В Тверской области пенсионерка передала мошенникам накопления в цветочном горшке
Telegram-канал «Полиция 69»

В Бежецке 63-летняя местная жительница передала аферистам крупную сумму, спрятав ее в цветочном горшке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Тверской области.

С женщиной связались неизвестные и выманили у нее паспортные данные под предлогом прохождения медобследования. Далее с ней связался другой мошенник и от имени сотрудника силового ведомства оповестил, что ей грозит уголовная ответственность за финансирование иностранного государства.

Чтобы «исправить ситуацию» мошенники убедили ее выполнять действия по инструкции, а именно: передать накопления «для декларирования».

«Купюры она сложила в цветочный горшок и вместе с ещё тремя пустыми горшками сложила в пакет и передала водителю такси, который приехал на ее домашний адрес. Таксисту женщина сказала, что это посылка для племянника в Москву», — поделились в МВД.

После этого аферисты перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в Кузбассе мошенник оборудовал SIM-боксы для массовых обзвонов и обмана россиян.

