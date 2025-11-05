В Кузбассе мошенник оборудовал SIM-боксы для массовых обзвонов и обмана россиян

В Кузбассе возбудили первое для региона дело об использовании SIM-боксов

В Кузбассе 27-летнего мужчину подозревают в помощи мошенникам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Новокузнецке. По предварительным данным, молодой человек из Новосибирской области арендовал в городе несколько квартир и создавал видимость того, что в них проживает.

Внутри он установил специальные устройства, SIM-боксы, с помощью которых обеспечивается работа большого количества SIM-карт. Таким образом мошенники могли обзванивать большое количество людей, выманивая у них деньги под разными предлогами.

Всего от действий мошенников, входивших в одну группу с новосибирцем, пострадали минимум шесть человек из Костромы, Петербурга и других городов, они отдали аферистам более 680 тысяч рублей.

«В ходе обыска в съемных квартирах задержанного изъято шесть мини-станций, телефоны, ноутбуки и роутеры, использовавшиеся в противоправной деятельности», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Отмечается, что это первое подобное дело в регионе.

Фигурант находится под стражей.

