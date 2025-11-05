«Мгновенно повреждает ткани глаза»: офтальмолог раскрыла, чем опасны кварцевые лампы в кинотеатрах

Включенные кварцевые лампы мгновенно повреждают поверхностные ткани глаза, а белый экран в кинотеатре усиливает дозу излучения. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова, комментируя инцидент в Абакане, где более 30 человек получили ожоги сетчатки после сеанса из-за бактерицидных ламп.

«Оставлять включенную «кварцевую» (бактерицидную) лампу в присутствии людей опасно, потому что УФ-С-излучение (~254 нм) мгновенно повреждает поверхностные ткани глаза — роговицу и конъюнктиву. Белый экран и светлые стены в кинозале усиливают экспозицию за счет отражения, а доза нарастает с каждой минутой. При длительном или близком облучении возможны не только ожог роговицы, но и отек/эрозии эпителия, блефарит/ожог кожи век; при утечках спектра в УФ-А/синюю зону — риск фотохимического повреждения сетчатки. Теоретически повторные эпизоды повышают вероятность ускоренного помутнения хрусталика. Поэтому в залах для людей допустимы только закрытые рециркуляторы, а открытые лампы должны быть заблокированы от случайного включения», — сказала она.

Врач отметила, что диагностированная у пострадавших «фотоофтальмия» лечится за несколько дней без последствий. При этом, по словам Шиловой, включенные лампы могли навредить еще сильнее, если бы были мощнее, а зрители находились под ее излучением дольше.

«Диагноз «фотоофтальмия» — это острый ультрафиолетовый кератоконъюнктивит, по сути «солнечный ожог» роговицы. В большинстве случаев при своевременном лечении (эпителизирующие и антибактериальные капли, защита от света, покой) симптомы проходят за 24–72 часа без последствий. Опасность в выраженной боли, светобоязни, падении зрения и риске осложнений — инфекционного кератита, рецидивирующей эрозии, стойкой сухости. Могло ли излучение навредить сильнее? Да: при более высокой мощности, большей длительности, малой дистанции и отражениях повреждения были бы глубже (вплоть до обширной потери эпителия, язвы роговицы, а при спектральных утечках — поражения сетчатки). Любые сильные боль/светобоязнь, «туман» и снижение остроты зрения — повод обратиться к офтальмологу в тот же день», — пояснила она.

5 ноября Telegram-канал 112 сообщил, что 33 человека, среди которых 20 детей, пожаловались на поражение глаз инфракрасным излучением после просмотра фильма в кинотеатре Абакана. Предварительно причиной стали работающие в помещении бактерицидные лампы, которые забыли выключить перед сеансом.

Известно, что у пострадавших диагностировали фотоофтальмию — им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Возбуждено уголовное дело.

