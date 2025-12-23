Претендента на пост тренера «Спартака» назвали не уровнем команды

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак заявил, что претендент на пост главного тренера команды Хуан Карседо не подходит команде, передает «Советский спорт».

«Я вообще не знаю этого человека и даже не понимаю, о ком речь идёт. Он был ассистентом у Эмери, но разве всех ассистентов помнишь — у кого он был, где он был. Это совсем не уровень «Спартака», — сказал Первак.

Карседо занимает пост главного тренера кипрского «Пафоса» с 2023 года. Специалист возглавит красно-белых, если москвичи договорятся с кипрским клубом.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Станкович объяснил свое поведение в «Спартаке».