Башкирские депутаты хотят приравнять некоторых собак к опасным объектам

Депутаты парламента Республики Башкортостан выступили с инициативой включить потенциально опасных собак в перечень источников повышенной опасности, предусмотренный Гражданским кодексом РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания.

Как считают авторы инициативы, такая мера упростит процесс возмещения ущерба пострадавшим в случае нападения животных. Председатель парламента Константин Толкачев отметил, что сейчас суды по-разному трактуют подобные инциденты, из-за чего решения о компенсации вреда могут существенно различаться.

По его словам, законопроект направлен на то, чтобы устранить неоднозначность в судебной практике и прямо закрепить статус опасных собак как источников повышенной опасности.

Толкачев подчеркнул, что укусы животных остаются массовой проблемой — ежегодно в стране фиксируется свыше 200 тыс. таких случаев. По его мнению, после принятия поправок владельцы собак будут нести ответственность аналогично владельцам других опасных объектов. Потерпевшим, в свою очередь, будет достаточно доказать факт нападения, не устанавливая вину хозяина.

Спикер парламента добавил, что новые нормы повысят дисциплину среди владельцев потенциально опасных пород, которые будут вынуждены более ответственно относиться к содержанию и дрессировке своих питомцев.

Совет законодателей России уже поддержал инициативу башкирских депутатов и рекомендовал направить проект изменений в Госдуму.

Ранее в России предложили ввести обязательную страховку для хозяев собак опасных пород.