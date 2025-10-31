На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обязательную страховку для хозяев собак опасных пород предложили ввести в России

«Известия»: в Госдуме разработали законопроект о введении собачьего ОСАГО
Depositphotos

Обязательную страховку для хозяев собак потенциально опасных пород предложили ввести в России. Об этом сообщила газета «Известия».

Законопроект о введении «собачьего ОСАГО» внесут на рассмотрение Госдумы 31 октября.

Как рассказал член ЛДПР Дмитрий Новиков (документ разработал ЛДПР), в нижнюю палату парламента продолжают поступать многочисленные обращения граждан, которые стали жертвами нападения бездомных и домашних собак, в связи с чем пришло время обеспечить защиту их прав.

Он пояснил, что владельцы агрессивных собак в случае нападения свою вину не признают, а пострадавшему сложно доказать факт инцидента и получить материальную компенсацию на лечение, поэтому депутаты предлагают обязать в законодательном порядке хозяев потенциально опасных собак приобретать страховку, «чтобы нести ответственность за своего питомца и его поведение».

Положения документа не распространяются на служебных собак, выполняющих государственно важные функции, подчеркнул Новиков.

Проект закона предполагает, что в случае нападения питомца из соответствующего перечня на человека страховая будет обязана выплатить 1 млн рублей, а если собака испортила имущество — 200 тыс.

В сентябре в Госдуме предложили запретить вход с собаками в школы, магазины и аптеки.

Ранее в Петербурге ввели новые штрафы для хозяев собак.

