Гроб с российским военным выставили рядом с плакатом «Добро пожаловать!»

В Пермском крае гроб с военным поставили рядом с приветственным плакатом

В Пермском крае простились с участником военной операции на Украине, поставив его гроб рядом с плакатом «Добро пожаловать!». Фотографии с мероприятия опубликовала администрация Бардымского муниципального округа во «ВКонтакте».

Церемония прощания с военнослужащим Ринатом Фаилевичем прошла в его родном селе Барда.

«Сегодня мы проводили в последний путь Маматова Рината Фаилевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Погиб при выполнении задач специальной военной операции. Ему было 45 лет. У него остался сын», — написали представители администрации.

В сентябре в Омской области простились с многодетным участником спецоперации Иваном Михайловым. До боевых действий он работал кочегаром. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ в апреле текущего года и отправился в зону боевых действий, где спустя несколько месяцев погиб. У него остались жена и шестеро детей.

Ранее на Урале родственники потребовали отдать им тело погибшего во время боевых действий военного.