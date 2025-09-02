На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о гибели отца шестерых детей спустя несколько месяцев после отправки на СВО

В Омской области простились с многодетным участником спецоперации
Станислав Красильников/РИА Новости

В Омской области простились с многодетным участником спецоперации Иваном Михайловым. Об этом сообщает «Омск-Информ».

Мужчине было 39 лет. До специальной военной операции он работал кочегаром. Россиянин заключил контракт с Минобороны РФ в апреле текущего года и отправился на фронт. Спустя несколько месяцев стало известно о его гибели.

Мужчина был ранен при исполнении боевого задания, спасти его не удалось.

«В ходе исполнения боевого задания на территории ДНР, проявив мужество в бою, Иван Анатольевич погиб смертью храбрых 29 июня», — говорится в публикации.

У военнослужащего остались жена и шесть детей.

31 июля сообщалось о гибели многодетного отца и протоиерея Николая Курдова в Луганской народной республике. Известно, что протоиерей ехал на автомобиле причащать бойцов СВО, но попал в аварию. Подробности ДТП неизвестны. Отпевание священника состоялось 31 июля. У отца Николая осталась семья — жена и четверо детей, двое из которых были приемными.

Ранее многодетной матери предложили отправиться на СВО после кражи 45 тыс. рублей.

