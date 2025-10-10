В Госдуме анонсировали введение нового налога на роботов

Депутат Бессараб: в России в скором времени нужно будет вводить налог на роботов

В российском бюджете предусмотрены средства на развитие роботизации и технологий искусственного интеллекта на ближайшие три года. Причем полная автоматизация избавит от уплаты подоходного налога, что потребует от государства введения нового налога на роботов, рассказала в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«При полной автоматизации производства подоходный налог не будет выплачиваться, поэтому нам нужно будет ввести новый налог. Это получится налог на одного робота, мы к этому придем», — заявила депутат.

Однако до этого момента нужно уделять внимание развитию этого направления, так как от него во многом зависит безопасность и будущее государства, подчеркнула она. При этом специалистам потребуется освоить навыки управления роботами, чтобы не потерять востребованность на рынке труда, добавила Бессараб.

«В бюджете на три года у нас заложены средства на образование в этой сфере и на саму роботизацию», — заключила парламентарий.

Напомним, до этого зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что одними из первых роботы заменят солдат – уже в 2026 году первые из них появятся на передовой. В пример он привел своего робота-помощника Володю, который обладает искусственным интеллектом и способен как принести по заданию владельца ноутбук, так и заложить бомбу. Депутат призвал активнее развивать эти сферы и инвестировать в них средства, чтобы догнать лидеров – Китай и США.

Ранее Figure показала свой аналог человекоподобного робота Илона Маска.