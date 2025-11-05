На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме

РИА Новости: дело о покушении на Маргариту Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит дело о покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Собеседник агентства рассказал, что среди обвиняемых есть несколько несовершеннолетних. В связи с этим слушание дела было принято перевести в закрытым режим.

Летом 2023 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб организовать покушения на Маргариту Симоньян и еще одну российскую журналистку Ксению Собчак. В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки «Параграф-88», которые проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток. Среди обвиняемых трое несовершеннолетних, один из которых на момент задержания учился в восьмом классе.

Известно, что у взятых под стражу изъяли автомат Калашникова с патронами, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники. По словам самих злоумышленников, они готовили нападение по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), которая обещала предоставить вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждую журналистку. В рамках возбужденного уголовного дела арестовали семерых человек.

Ранее Симоньян прокомментировала сообщения о готовящемся покушении на нее.

