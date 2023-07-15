«Лучше умереть от пули, чем гнить от болезни». Что известно о покушениях на Симоньян и Собчак

ФСБ заявила о предотвращении убийств Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Похищения, по ее данным, готовили украинские спецслужбы. Шести исполнителям, среди которых есть несовершеннолетние, в Киеве пообещали выплатить по 1,5 млн рублей за каждую жертву. В ходе обысков у задержанных была изъята нацистская литература. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ФСБ России сообщила о предотвращении покушения на главреда медиагруппы »Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и блогера Ксению Собчак, которое якобы готовили украинские спецслужбы.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. <...> По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Накануне российские силовики задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают Симоньян и Собчак. Часть подозреваемых поймали в Москве, остальных — в Рязанской области.

Задержанные уже подтвердили, что готовили покушения. Согласно их показаниям, делали они это по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей (за каждую жертву). За «разведку» они уже получили по 20 тыс. рублей.

У преступников изъяли автомат Калашникова и 90 патронов, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, а также шевроны и флаги с нацистской символикой и нацистскую литературу.

Среди шести участников сговора есть несовершеннолетние.

Басманный суд 15 июля арестовал участников готовящихся покушений. К настоящему моменту им вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 2 ст. 213 УК («хулиганство»). В решении суда даже «подготовка к покушению» пока не упоминается.

«Террористическая сущность Зеленского»

Как заявил российский МИД, поводом для нападения на Симоньян и Собчак стала их профессиональная деятельность.

«Речь идет об очередной попытке террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом, который тщательно опекается западными кураторами», — говорится в комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

По ее словам, сейчас уже не остается сомнений в том, что журналисток хотели устранить в связи с их профессиональной деятельностью.

«Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима Владимира Зеленского», — заключает дипломат.

По ее мнению, Москве также вряд ли стоит ожидать какой-либо значимой реакции на случившееся от международных организаций.

Что говорят сами Симоньян и Собчак

Симоньян уже прокомментировала попытку покушения на нее.

«ФСБ вместе с МВД и СК задержала группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» — написала она в Telegram.

Позже медиаменеджер выразила сожаление, что многие из задержанных — совсем юного возраста. «Мне очень жаль, что 18-летний парень... показался мне замороченным... что он читал, что он смотрел, кто с ним беседовал, что он решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги у Украины, у украинской разведки на уничтожение визиров мнения своей же страны», — заявила она.

Симоньян выразила надежду, что все участники нападений позже осознают содеянное, а из тюрьмы, возможно, отправятся в зону спецоперации, где «в окопах сама жизнь, сама судьба вправит мозги».

Это уже вторая попытка покушения на Симоньян за последний год. Первая произошла в апреле.

»​​Первое, наверное, было большим шоком, потому что первый раз. Сейчас я уже за этот год привыкла жить зайцем в поле, знаете», — отметила глава «России сегодня», добавив, что умереть «от пули какого-то дурачка», возможно, лучше, чем «гнить от какой-нибудь ужасной неизлечимой болезни».

Собчак не сразу прокомментировала новость о предотвращении нападения, но спустя время выразила благодарность правоохранительным органам за их работу.

«Ну и серьезно, про всю эту подготовку покушения. Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу», — говорится в ее посте в Telegram.

Журналистка также добавила, что в ином случае «сочла бы за подлость» поставить ее «в одном предложении с Симоньян». «Любой террор — зло, без всяких «но», — заключила она.