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Симоньян прокомментировала сообщения о готовящемся покушении на нее

Симоньян заявила о намерении работать, несмотря на готовящееся покушение

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян заявила о намерении работать, несмотря на готовящееся покушение на нее. Интервью с журналисткой опубликовала Надана Фридрих в своем Telegram-канале.

«Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», — заявила Симоньян, отвечая на вопрос о том, допускает ли она возможность подготовки покушения на нее.

По словам женщины, она «знает», что таковое готовится.

До этого Симоньян заявила, что СБУ готовит почву для подготовки покушения на нее.

1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Маргариты Симоньян. Отмечается, что следователи СБУ сообщили Симоньян о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе по статьям о «геноциде» и «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Поскольку подозреваемая находится на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности, уточнили в сообщении ведомства.

Ранее Маргарита Симоньян обвинила Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в несчастьях Пугачевой.

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