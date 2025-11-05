Главный пристав назвал сумму взысканных с россиян алиментов за 5 лет

Глава ФССП Аристов: за 5 лет с россиян взыскали свыше 258 млрд рублей алиментов

За последние пять лет судебные приставы РФ взыскали более 258 миллиардов рублей алиментов с граждан страны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

По словам Аристова, снижение задолженности по алиментам способствует увеличению количества поступающих платежей. Так, за первые девять месяцев текущего года было взыскано почти 74 млрд рублей.

Он также отметил, что в настоящий момент в реестре должников по алиментным обязательствам числится более 300 тысяч граждан.

Судебные приставы России в период с января по сентябрь 2025 года включительно взыскали с россиян свыше 900 млрд рублей долгов. При этом за первые девять месяцев прошлого года приставы собрали долгов на 845 млрд рублей.

В 2020 году министерство финансов РФ поддержало идею создания института частных приставов в целях экономии госбюджета. Предполагалось, что они будут заниматься взысканием долгов в пользу бизнеса. Одной из причин называлась нагрузка на судебных приставов, в 10 раз превышающая нормативы, установленные Минтрудом и Минюстом.

Ранее россиянин оплатил долг по алиментам после свидания с девушкой-приставом.