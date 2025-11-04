На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент РФ отметил уникальность выставки-форума «Россия»

Владимир Путин: выставка «Россия» показала палитру талантов и достижений страны
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Международная выставка-форум «Россия», на площадке которой были представлены главные достижения страны в различных областях, стала уникальной по масштабу и значимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации, сообщило ТАСС.

Глава государства отметил, что во многом проект воплощен благодаря лауреатам, отмеченным премиями в последние несколько лет. В их число, по словам Владимира Путина, входят Наталья Виртуозова, Павел Дорошенко и Алексей Жарич.

«Международная выставка «Россия» стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны», — подчеркнул президент РФ.

Отмечается, что для сохранения наследия выставки в Москве был создан Национальный центр «Россия».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами