Президент РФ отметил уникальность выставки-форума «Россия»

Международная выставка-форум «Россия», на площадке которой были представлены главные достижения страны в различных областях, стала уникальной по масштабу и значимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации, сообщило ТАСС.

Глава государства отметил, что во многом проект воплощен благодаря лауреатам, отмеченным премиями в последние несколько лет. В их число, по словам Владимира Путина, входят Наталья Виртуозова, Павел Дорошенко и Алексей Жарич.

«Международная выставка «Россия» стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны», — подчеркнул президент РФ.

Отмечается, что для сохранения наследия выставки в Москве был создан Национальный центр «Россия».