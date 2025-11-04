В Минэкономразвития спрогнозировали рост турпотока между Россией и Китаем в 2025 году

Решетников: турпоток между Россией и Китаем в 2025 году вырастет на 30%

По итогам 2025 года туристический поток между Россией и Китаем вырастет на 30% в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова, передает ТАСС.

«Дополнительной точкой роста взаимодействия двух стран станет туризм. Ожидается, что в 2025 году взаимный турпоток достигнет 3,5 млн поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, а к 2030 году — вдвое превысит доковидный уровень 2019 года», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что для роста турпотока Россия активно развивает инфраструктуру и создает комфортную среду для туристов из Китая. В частности, по данным ведомства, речь идет об увеличении номерного фонда, модернизации точек притяжения, развитии транспортной инфраструктуры.

3 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, заявил, что рассчитывает на рост объема туристических обменов между странами по сравнению с 2024 годом. По его словам, на увеличение турпотока в КНР может положительно повлиять отмена китайских виз для россиян.

Ранее в России резко вырос спрос на поездки в Китай.