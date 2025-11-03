На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин рассчитывает на рост показателей в туризме с Китаем

Мишустин надеется на рост турпотока между Россией и Китаем
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая заявил, что рассчитывает на рост объема туристических обменов между странами по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на увеличение турпотока в Китай может положительно повлиять отмена китайских виз для россиян.

«Этому способствует переход на безвизовый режим въезда для россиян в Китай», — добавил Мишустин.

Россия в свою очередь тоже работает над ответной отменой виз для туристов из Китая, обратил внимание российский премьер.

Мишустин заявил, что заметен «рост интереса российского и китайского народов к истории и традициям друг друга», что также положительно сказывается на туристическом потоке.

3 ноября Мишустин прибыл в китайский город Ханчжоу для участия в 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. По итогам встречи стороны планируют подписать ряд двусторонних документов.

Ранее в России резко вырос спрос на поездки в Китай.

