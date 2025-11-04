На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первокурсник из Нижнего Новгорода отдал аферистам деньги родителей

В Нижнем Новгороде студент перевел мошенникам 775 тыс. рублей своих родителей
Ilya Naymushin/Reuters

В Нижнем Новгороде первокурсник университета стал жертвой телефонных мошенников, переведя им 775 тыс. рублей. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

Молодой человек получил звонок от неизвестных, которые убедили его, что с банковских счетов его родственников проводится сомнительная операция. Пытаясь «ее отменить», студент взял телефоны родителей, снял с их счетов деньги и двумя транзакциями перевел их на специальный счет.

В полиции Канавинского района возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители проводят расследование и призывают граждан быть внимательными при общении с незнакомыми, проверять любую поступающую информацию и не совершать финансовых операций по указанию посторонних.

До этого мошенники в преддверии Дня народного единства придумали новую схему обмана. По словам руководителя направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константина Ларина, перед 4 ноября аферисты стали рассылать сообщения о госвыплатах, которые якобы полагаются гражданам России в честь праздника.

Ранее россиянам объяснили, как вычислить мошенников по объявлению.

