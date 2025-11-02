Мошенники придумали новую схему обмана накануне Дня народного единства

Мошенники в преддверии Дня народного единства придумали новую схему обмана. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин.

По словам эксперта, перед 4 ноября аферисты стали рассылать сообщения о госвыплатах, которые якобы полагаются гражданам России в честь праздника.

«Злоумышленники намеренно эксплуатируют связь праздника с идеей сплоченности и эмоциональным откликом людей. Это повышает доверие получателей», — сказал Ларин.

Мошенники просят россиян пройти верификацию: перейти по ссылке и ввести данные банковской карты или логин для входа в мобильный банк. После этого, предупредил эксперт, можно лишиться денег. Кроме того, злоумышленники могут похитить персональные данные для новых атак.

Ларин призвал не переходить по ссылкам из подозрительных писем и не сканировать QR-коды. Кроме того, нужно проверять адрес сайта в браузере на ошибки и использовать двухфакторную аутентификацию в приложениях.

«Помните, что официальные ведомства не рассылают через социальные сети ссылки для получения выплат», — указал он.

До этого сообщалось, что мошенники начали похищать деньги россиян, предлагая дополнительный заработок на маркетплейсах. После установления доверительных отношений с жертвой аферисты под предлогом «выкупа товара» или «повышения рейтинга» убеждают ее перевести деньги, после чего злоумышленники перестают выходить на связь.

Ранее финансист назвала ситуации, когда россияне рискуют при оплате картой.