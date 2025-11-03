На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд на Украине рассмотрит дело обвиняемого в госизмене депутата Шевченко

На Украине прокуратура утвердила обвинение в адрес депутата Рады Шевченко
true
true
true
close
Телеграм-канал Политика Страны

Прокуратура Украины утвердила и передала в суд обвинительное заключение в отношении депутата Верховной рады Евгения Шевченко, который является фигурантом дела о государственной измене. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Обвиняемый системно распространял в соцсетях пророссийские нарративы, дискредитируя украинские власти и международных партнеров, чем способствовал дестабилизации ситуации в стране», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Кроме того, по версии украинских силовиков, Шевченко обманным путем выманил у предпринимателей 14,5 млн гривен (около 26,5 млн рублей). Средства должны были направить на закупку удобрений в Белоруссии. При этом помощь депутату мог оказывать бывший министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, отметили в органах.

Евгению Шевченко, который заявлял о диктатуре и беззаконии на Украине, вручили подозрение в государственной измене в ноябре прошлого года. По данным Государственного бюро расследований Украины, парламентарий наносил вред обороноспособности и информационной безопасности государства.

Ранее в РФ осудили двух россиян, причастных к атакам Украины на аэродромы.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами