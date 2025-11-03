Суд на Украине рассмотрит дело обвиняемого в госизмене депутата Шевченко

Прокуратура Украины утвердила и передала в суд обвинительное заключение в отношении депутата Верховной рады Евгения Шевченко, который является фигурантом дела о государственной измене. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Обвиняемый системно распространял в соцсетях пророссийские нарративы, дискредитируя украинские власти и международных партнеров, чем способствовал дестабилизации ситуации в стране», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Кроме того, по версии украинских силовиков, Шевченко обманным путем выманил у предпринимателей 14,5 млн гривен (около 26,5 млн рублей). Средства должны были направить на закупку удобрений в Белоруссии. При этом помощь депутату мог оказывать бывший министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, отметили в органах.

Евгению Шевченко, который заявлял о диктатуре и беззаконии на Украине, вручили подозрение в государственной измене в ноябре прошлого года. По данным Государственного бюро расследований Украины, парламентарий наносил вред обороноспособности и информационной безопасности государства.

