В РФ осудили двух россиян, причастных к атакам Украины на аэродромы

Двух россиян приговорили к 14 и 15 годам колонии за госизмену в пользу Украины

Второй Западный окружной военный суд приговорил двух россиян к 14 и 15 годам лишения свободы, признав их виновными в государственной измене. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Из заявления следует, что на скамье подсудимых оказались граждане страны Анатолий Капралов 1988 года рождения и Геннадий Блинов 1990 года рождения. Против них было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

По данным следствия, мужчины по заданию куратора из Главного управления разведки министерства обороны Украины осуществляли сделки с цифровыми валютами и другие финансовые операции. Все это делалось в интересах украинских специальных служб.

«В августе–сентябре 2023 года Капралов передал $676 тыс. лицу, не осведомленному о преступных намерениях, с целью насыщения ресурсной базы пособников украинского режима, действующих на территории РФ. Кроме того, <...> Блинов и Капралов в марте и июле 2023 года приобрели партии SIM-карт, которые активировали и <...> переправили на Украину», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что эти SIM-карты использовались украинскими военнослужащими в беспилотниках. В том числе речь идет о дронах, в августе 2023 года атаковавших авиабазу в Новгородской области и военный аэродром в Калужской области.

На этом фоне суд приговорил Блинова к 14 годам лишения свободы, а Капралова к 15 годам лишения свободы. Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима. После выхода из колонии их свобода будет ограничена еще на один год. Кроме того, каждому из фигурантов предстоит выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

