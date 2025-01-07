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Обвиняемому в госизмене депутату Рады Шевченко продлили арест

Суд в Киеве продлил арест депутату Рады Шевченко по делу о госизмене
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Телеграм-канал Политика Страны

Суд Киева продлил арест депутату Рады Евгению Шевченко, обвиняемому в госизмене. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

По данным канала, по решению суда политик будет находиться под стражей до 7 марта без права внесения залога.

В середине ноября депутату Шевченко, который заявлял о диктатуре и беззаконии на Украине, вручили подозрение в государственной измене. По данным Государственного бюро расследований Украины, парламентарий наносил вред обороноспособности и информационной безопасности страны.

В ведомстве добавили, что следствием были установлены контакты политика с представителями посольства Белоруссии после того, как он в сентябре 2020 года с флагом этой страны вышел на трибуну парламента.

До этого Шевченко заявил, что написал письмо Дональду Трампу, где попросил избранного президента США посодействовать «прекращению дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония» на Украине.

Ранее обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против него местью Зеленского.

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