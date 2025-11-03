МВД предупредило о схеме мошенников с маркетплейсами и «Госуслугами»

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники используют фиктивную доставку с маркетплейса, а затем получают доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах». Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре ведомства.

По данным министерства, схема состоит из нескольких этапов. Сначала мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками маркетплейса, и сообщают о якобы поступившей доставке. Для ее получения они просят назвать код из СМС-сообщения. После этого аферисты получают доступ к личным данным и заявляют, что аккаунт «Госуслуг» взломан, а на имя гражданина оформлены кредиты и перечислены средства в пользу ВСУ.

Злоумышленники убеждают потерпевших снять деньги со счетов и передать их якобы представителям «специальных служб» для сохранности. МВД призвало россиян сохранять бдительность и не сообщать посторонним персональные данные, коды из СМС и другую конфиденциальную информацию.

Мошенники в России также перешли к более изощренным способам обмана, поскольку граждане научились распознавать классические схемы. Одной из опасных схем является сим-своппинг, когда злоумышленник перевыпускает сим-карту жертвы на себя, получая доступ к двухфакторной аутентификации. Другая тактика — «двойной агент» — предполагает создание фальшивых чатов от имени взломанных аккаунтов знакомых, особенно эффективная в корпоративной среде.

Ранее в МВД рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера.