На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МВД предупредило о схеме мошенников с маркетплейсами и «Госуслугами»

МВД: аферисты под видом работников маркетплейсов выманивают код от «Госуслуг»
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники используют фиктивную доставку с маркетплейса, а затем получают доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах». Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре ведомства.

По данным министерства, схема состоит из нескольких этапов. Сначала мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками маркетплейса, и сообщают о якобы поступившей доставке. Для ее получения они просят назвать код из СМС-сообщения. После этого аферисты получают доступ к личным данным и заявляют, что аккаунт «Госуслуг» взломан, а на имя гражданина оформлены кредиты и перечислены средства в пользу ВСУ.

Злоумышленники убеждают потерпевших снять деньги со счетов и передать их якобы представителям «специальных служб» для сохранности. МВД призвало россиян сохранять бдительность и не сообщать посторонним персональные данные, коды из СМС и другую конфиденциальную информацию.

Мошенники в России также перешли к более изощренным способам обмана, поскольку граждане научились распознавать классические схемы. Одной из опасных схем является сим-своппинг, когда злоумышленник перевыпускает сим-карту жертвы на себя, получая доступ к двухфакторной аутентификации. Другая тактика — «двойной агент» — предполагает создание фальшивых чатов от имени взломанных аккаунтов знакомых, особенно эффективная в корпоративной среде.

Ранее в МВД рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами