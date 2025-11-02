На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венеции возвели мост к острову Сан-Микеле, где находится могила Бродского

В Венеции возродили традицию возводить временный мост к острову Сан-Микеле
Luca Bruno/AP

В Венеции возродили традицию возводить временный мост, ведущий к острову Сан-Микеле. Об этом сообщает Associated Press.

Пешеходный мост был открыт ко Дню Всех Святых, когда венецианцы традиционно посещают кладбища. Для туристов он откроется в понедельник. Изначально мост возводился из лодок, расположенных близко друг к другу. Эта практика прекратилась в 1950-х годах с развитием водного транспорта.

После нескольких десятилетий, мост к острову Сан-Микеле был восстановлен в 2019 году, однако планы строить его ежегодно пришлось отложить из-за пандемии COVID-19. В этом году традицию снова возобновили.

Основную часть острова занимает кладбище, основанное в 1807 году. Здесь похоронены известные личности: театральный деятель Сергей Дягилев, композитор Игорь Стравинский, поэт Иосиф Бродский, жена генерала Петра Багратиона Екатерина, австрийский физик и математик Кристиан Доплер и другие выдающиеся деятели.

Как отмечается, венецианская лагуна испещрена сотнями пешеходных мостов. Эти временные сооружения традиционно возводили по двум случаям: через канал Джудекки в июле по случаю фестиваля Реденторе (приурочен к окончанию эпидемии чумы XVI века) и через Гранд-канал в ноябре (в память об эпидемии чумы XVII века).

Ранее звезда итальянской оперы сравнил Венецию с Санкт-Петербургом.

