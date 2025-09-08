На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лифт с девушкой внутри рухнул и пролетел девять этажей в Москве

В Москве лифт с девушкой внутри рухнул и пролетел девять этажей
Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Москве лифт с 19-летней девушкой внутри внезапно упал и пролетел девять этажей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 8 сентября. Девушка зашла в лифт и поднялась в нем на уровень 12-го этажа, и в этот момент подъемник рухнул и пролетел девять этажей вниз. Лифт совершил резкую остановку на третьем этаже. По словам матери девушки, у нее случилась истерика на почве сильного стресса, но физических травм пассажирка подъемника не получила.

Жильцы дома отмечают, что уже более года жалуются на неисправность лифтов — из четырех обычно работает один или два. Подано более 50 заявок на ремонт, но проблема не решается. На место происшествия прибыли сотрудники ГБУ «Жилищник» и глава управы, однако ситуацию охарактеризовали как «небольшое застревание».

Ранее в Татарстане лифт с мужчиной и двумя детьми пролетел девять этажей.

