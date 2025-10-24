Лифт с девушкой внутри рухнул в российском ТЦ, пассажирка попала в больницу

В Дзержинске лифт с 19-летней девушкой внутри рухнул, она попала в больницу. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Инцидент произошел 24 октября, когда девушка спускалась в лифте в торговом центре. Кабина начала падать, но оказалась заблокирована фиксаторами между третьим и четвертым этажами. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

В ходе спасательной операции специалисты вскрыли заблокированные двери кабины и эвакуировали оттуда пассажирку. Девушке оказали первую помощь, после осмотра медиками ее госпитализировали в медицинское учреждение — подробной информации о состоянии пострадавшей не поступало, однако на кадрах с места видно, что ее несут на носилках. В спасательной операции было задействовано шесть сотрудников МЧС.

Ранее лифт с девушкой внутри рухнул и пролетел девять этажей в Москве.