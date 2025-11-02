В аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы

В аэропорту Сочи из-за ночной атаки беспилотных летательных аппаратов задерживаются почти два десятка рейсов, пассажирам выдают надувные матрасы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Большинство вылетов из Сочи отложили на 4–5 часов, но есть и задержка — на 11 часов. Люди провели ночь в залах ожидания. Им выдают матрасы, пледы, коврики и воду», — говорится в публикации.

Кадры из воздушной гавани опубликовал Telegram-канал «Любимый Сочи».

В данный момент задерживается 17 вылетов, отмечает Baza. По информации Росавиации, аэропорт возобновил работу еще в 8 утра, но к обеду ночные рейсы еще не выполнены.

Ночью 2 ноября в Сочи вводился режим ракетной опасности. Мэр города Андрей Прошунин также сообщал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

Сигнал «Ракетная опасность!» активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха.

Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты. Кроме того, данные дублируют на телевидении и внутри каналов средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности нападения беспилотных летательных аппаратов.

