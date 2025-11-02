В Сочи работают силы ПВО

В Сочи введен режим ракетной опасности. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

Он заявил, что в Сочи работает система ПВО (противовоздушной обороны). Все службы города находятся в состоянии максимальной готовности. Чиновник призвал горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

«Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — призвал градоначальник.

Сигнал «Ракетная опасность!» активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха.

Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты. Кроме того, данные дублируют на телевидении и внутри каналов средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности нападения беспилотных летательных аппаратов.

