В Германии резко сократилось число просителей убежища

Bild: число просителей убежища в Германии сократилось в октябре на 55%
Kerstin Joensson/AP

Количество просителей убежища в Германии уменьшилось в октябре на 55% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом пишет газета Bild.

«Число первичных заявлений на предоставление убежища в октябре снизилось примерно на 55% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Точное число составило 8 823 заявления против 19 785 в октябре прошлого года», — уточнило издание.

При этом глава МВД ФРГ Александер Добриндт заявил газете, что такие показатели указывают на то, что «миграционная политика работает». По его словам, власти существенно сократили «факторы притяжения» нелегальных мигрантов в страну.

В конце октября около четырех тысяч человек вышли на митинг в городе Билефельд, посвященный критике канцлера Германии Фридриха Мерца после его слов о проблеме миграции в стране.

Незадолго до этого политик заявил, что проблема миграции отпечатывается в «облике городов», поэтому немецкое правительство намерено улучшить ситуацию в этой сфере. Слова Мерца осудили как представители оппозиции, так и члены фракции СДПГ, входящей в состав правящей партии.

Ранее в Германии решили отказаться от политики «открытых дверей».

