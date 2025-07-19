В Германии решили отказаться от политики «открытых дверей»

18 июля на горнолыжном курорте Цугшпитце в Баварии состоялась встреча глав МВД ФРГ, Франции, Австрии, Польши, Чехии и Дании. Кроме того, так называемый «саммит» посетил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнум Бруннер, пишет РБК.

По информации издания, глава немецкого МВД Александр Добриндт пригласил своих коллег из европейских стран для обсуждения реформирования миграционной политики.

Как пишет РБК, немецкое правительство поставило перед собой цель избавить страну от прежней «политики открытых дверей», а также сократить приток беженцев во всем Евросоюзе.

По итогам встречи была принята совместная декларация под названием «Совместная работа по эффективному сокращению нелегальной миграции». В ней стороны согласились сотрудничать. помимо прочего. в борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми и в усилении контроля на границах ЕС. Кроме того, декларация предусматривает гармонизацию правовой базы ЕС для облегчения процесса депортации беженцев в третьи страны.

В конце июня немецкая газета Bild писала, что Добриндт намерен представить законопроект о приостановке воссоединения семей беженцев, не получивших законное право на получение убежища в ФРГ, на два года. По словам министра, Берлин должен значительно сократить факторы, которые делают страну привлекательной для мигрантов.

Ранее в Германии пообещали усилить контроль на границах.