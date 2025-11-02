В Ленобласти произошла перестрелка у конного клуба

МВД: неизвестные открыли стрельбу из автомата по конному клубу в Ленобласти

Неизвестные устроили перестрелку в деревне Дранишники Всеволожского района Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, неизвестные обстреляли конный клуб со стороны Староприозерского шоссе. Как сообщил работник конного клуба, звуки выстрелов были слышны за забором. По предварительной информации, стреляли из автомата.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. В результате случившегося пострадавших нет. В лесополосе неподалеку от конного клуба нашли три гильзы от автоматического оружия. Стрельба, предварительно, велась из автомобиля марки «Хавал».

На данный момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция приступила к розыску подозреваемых.

До этого житель Кабардино-Балкарии открыл стрельбу из ружья на улице и случайно ранил девушку. Несчастный случай произошел 29 октября в Нальчике. В момент инцидента мужчина, имевший при себе охотничье ружье, находился во дворе многоэтажного дома на улице Калинина.

Из хулиганских побуждений местный житель произвел множество хаотичных выстрелов в воздух. Одна из пуль попала в девушку 2007 года рождения, которая стояла на балконе. Она получила огнестрельное ранение лица и была госпитализирована.

Ранее в Москве три студента пострадали во время случайного выстрела из пистолета в колледже.