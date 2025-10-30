В Москве три студента пострадали во время случайного выстрела из пистолета в колледже

В Москве во время занятия в учебном учреждении раздался выстрел. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в колледже на Каланчевской улице. По данным Telegram-канала, один из студентов сунул руку в рюкзак и случайно нажал на курок сигнального пистолета.

В результате пострадали трое 16-летних молодых людей.

«У него ожог руки, у двух сидящих рядом одногруппников оглушение», – говорится в публикации.

На место вызвали медиков, они оказывают необходимую помощь.

До этого в Уссурийске женщина открыла стрельбу по медикам, которые приехали оказывать ей помощь. 42-летняя местная жительница спровоцировала конфликт, во время которого не менее шести раз выстрелила в работников скорой. В этот момент женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, фигурантку отправили под арест.

Ранее пьяный дебошир выстрелил в 16-летнюю девушку в Петербурге.