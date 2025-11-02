На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток чуть не умер, повторив опасный эксперимент из интернета с колой и ментосом

Depositphotos

Российский подросток попал в больницу с разрывом стенки желудка после того, как повторил опасный эксперимент из интернета с колой и ментосом. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, два зумера посмотрели ролик в интернете, на котором мужчина выпил литр колы и съел упаковку конфет, после чего начал «знатно рыгать». Подростки решили повторить этот эксперимент и купили все необходимое. Однако все пошло не по плану: одного из подростков начало рвать колой с кровью, а из носа пошла пена. В 112 сообщили, что парень «выл от боли, как бешеный».

Подростка госпитализировали и срочно отправили на операцию. Часть желудка пришлось удалить. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

До этого детский психолог Наталья Наумова рассказала, что среди зумеров набирает популярность новый тренд на «бедроттинг» — так называемое «гниение в кровати», которое подразумевает, что человек ничего не делает, а целыми днями только лежит в постели с телефоном. По словам специалиста, это очень опасная тенденция, которая постепенно разрушает мозг и нервную систему молодежи.

Ранее родителей предупредили об опасном тренде среди подростков и детей с разрезанием рта.

