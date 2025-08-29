Российские зумеры увлеклись опасным трендом на «гниение в кровати»

Среди зумеров набирает популярность новый тренд на «бедроттинг» — так называемое «гниение в кровати», которое подразумевает, что человек ничего не делает, а целыми днями только лежит в постели с телефоном. Это очень опасная тенденция, которая постепенно разрушает мозг и нервную систему молодежи, предупредила в беседе с НСН детский психолог Наталья Наумова.

«Чтобы прийти в себя, человеку необходимо не только лежать, но еще и двигаться. Если человек будет лежать вместе с телефоном вместо сна, то отдыха не произойдет, потому что нервная система будет перенапрягаться, мозг будет анализировать большое количество информации», — объяснила специалист.

Она напомнила, что большинство молодых людей любят зависать в телефоне, просматривая короткие видео, которые являются источником дешевого дофамина. Однако это постепенно разрушает нервную систему, при этом усталость будет только расти, и в конечном итоге такой последователь модного тренда столкнется с переутомлением, пояснила психолог.

Чтобы организм по-настоящему отдохнул, должны соблюдаться некоторые условия, в том числе — полноценный сон, свежий воздух, занятия спортом и интеллектуальная нагрузка. При этом иногда недолгое залипание в телефоне действительно может поднять настроение, но длиться такие паузы должны не более 10-15 минут в день и не чаще четырех раз в день, в противном случае это будет ударом для мозга, заключила Наумова.

До этого американский психолог Катрина Остмейер рассказала, что слишком длительный пассивный отдых в постели с телефоном в руках может стать причиной усиления симптомов депрессии и тревоги. Это особый тип поведенческой реакции, который люди осознанно или неосознанно используют, чтобы отвлечься от трудных мыслей, чувств и ситуаций, которые являются для них неприятными или угрожающими. По словам психолога, это создает дополнительную психологическую нагрузку и способствует обострению симптомов тревоги и депрессии, а сама изоляция в этом случае сопровождается апатией и эмоциональным оцепенением.

Ранее в Госдуме поддержали новое увлечение российских зумеров – монастыринг.