В Госдуме попросят прокуратуру проверить убийство 20 кошек в Петербурге

Соседи заподозрили жительницу Санкт-Петербурга в отравлении 20 кошек, но в полиции заводить уголовное дело отказались, сообщили СМИ. Первый зампред комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что отравительнице грозит до пяти лет колонии, а полицейским – дисциплинарные взыскания. Депутат направит письма в МВД и прокуратуру с просьбой провести проверку и найти виновных.

«Она совершила уголовное преступление, предусмотренное частью 2, 245 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации — жестокое обращение с животными, с отягчающими обстоятельствами, то есть повлекшее гибель двух или более животных. Это преступление совершено было предумышленно — она травила этих котов с умыслом. По действующему законодательству ей грозит до 5 лет лишения свободы. Что касается полиции, действия сотрудников в данном случае я бы квалифицировал как неисполнение должностных полномочий. И, безусловно, это должно стать предметом для разбирательства со стороны прокуратуры», — сказал депутат.

Бурматов добавил, что полицейские были обязаны провести проверку и возбудить дело.

«Соответствующие депутатские запросы мы направим, за такое у нас полагается, как минимум, дисциплинарная ответственность, потому что в полиции отказались исполнять свои полномочия — они обязаны были возбудить уголовное дело, провести необходимые следственные мероприятия, установить все обстоятельства, применить меру пресечения. В данном случае этого ничего сделано не было. Поэтому я считаю, что это повод для вмешательства со стороны органов прокурорского надзора, а также органов полиции вышестоящего уровня, то есть, как минимум на региональном уровне. А в МВД должна быть дана соответствующая процессуальная оценка, проведено собственное внутреннее расследование. Почему их сотрудники бездействовали, почему они нарушили, уголовно-процессуальный кодекс, почему они не завели уголовное дело? И по линии МВД, и по линии прокуратуры, депутатские запросы нами будут направлены», — заключил Бурматов.

До этого «Осторожно, новости» сообщили, что жители дома по улице Ударников в Санкт-Петербурге заподозрили свою 53-летнюю соседку в отравлении уличных кошек. Она нападала с перцовым баллончиком на пенсионерок, подкармливавших животных вместе с другими жителями дома — они следили за животными и убирали за ними, пишет СМИ. Женщина рассыпала белый порошок около подвальных окон, рассказали соседи журналистам. В полиции, как утверждает издание, отказались заводить дело.

